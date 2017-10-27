Американские страны требуют от Венесуэлы пересмотреть избирательную систему

МЕХИКО, 27 окт – РИА Новости. Пересмотра избирательной системы потребовали в четверг от Венесуэлы 12 стран Америки, входящих в так называемую "Группу Лимы", на своей встрече в канадском Торонто, сообщил МИД Мексики.

Во встрече участвовали министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу.

"Считаем неотложным пересмотреть избирательную систему, включая, в частности, обновление национального избирательного совета за счет членов, назначенных национальной ассамблеей, и публикацию графика выборов, которые должны инспектировать независимые наблюдатели", – говорится в документе, принятом по итогам встречи.

Также "Группа Лимы" потребовала немедленного освобождения политических заключенных и прекращения практики лишения лидеров оппозиции политических прав. Министры из 12 стран Америки заявили о поддержке национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, фактически лишенной властью ее полномочий, и намерении не признавать решений созванного по инициативе президента Николаса Мадуро национального учредительного собрания.

"Группа Лимы" обратилась к ООН и ее генеральному секретарю с просьбой принять участие в разрешении кризиса, переживаемого Венесуэлой, и проблемы продолжающихся нарушений прав человека в этой стране.