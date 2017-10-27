Американские страны требуют от Венесуэлы пересмотреть избирательную систему

МЕХИКО, 27 окт – РИА Новости. Пересмотра избирательной системы потребовали в четверг от Венесуэлы 12 стран Америки, входящих в так называемую "Группу Лимы", на своей встрече в канадском Торонто, сообщил МИД Мексики.
"Считаем неотложным пересмотреть избирательную систему, включая, в частности, обновление национального избирательного совета за счет членов, назначенных национальной ассамблеей, и публикацию графика выборов, которые должны инспектировать независимые наблюдатели", – говорится в документе, принятом по итогам встречи.
"Группа Лимы" обратилась к ООН и ее генеральному секретарю с просьбой принять участие в разрешении кризиса, переживаемого Венесуэлой, и проблемы продолжающихся нарушений прав человека в этой стране.