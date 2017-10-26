"Мужика в кепке", стоящего рядом с Макроном, обвиняют в домогательствах

Активист движения «Вперед, Республика» Симон Морган, прославившийся после появления рядом с Макроном, празднующим победу на президентских выборах (справа)

Активист движения «Вперед, Республика» Симон Морган, прославившийся после появления рядом с Макроном, празднующим победу на президентских выборах (справа)

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Молодой активист движения "Вперед, Республика", который прославился после своего появления рядом с Эммануэлем Макроном, празднующим победу на президентских выборах, обвиняется в сексуальных домогательствах к другой партийной общественницы, сообщает телеканал BFMTV.

Несколько месяцев назад 31-летний Симон Морган неожиданно оказался одной из самых обсуждаемых персон во франкоязычном сегменте социальных сетей. Когда стали известны предварительные результаты выборов, Макрон появился перед своими сторонниками на площади перед Лувром, где спел "Марсельезу".

Следившие за выступлением зрители обратили внимание на мужчину в бейсболке, который стоял на сцене непосредственно за Макроном и активно подпевал будущему президенту Пятой республики. В социальных сетях сразу же разгорелось обсуждение личности энтузиаста, который получил прозвище "мужик в кепке".

Жалоба, поданная прокуратуру Нанта, касается событий, которые произошли в декабре 2016 года на вечеринке, организованной движением "Молодежь вместе с Макроном". В своем иске женщина, работающая сейчас парламентским помощником, заявляет, что "мужик в кепке" позволял себе "крайне неуместные жесты", которая она расценивает как "сексуальную агрессию".

В коммюнике адвоката отмечается, что Симон Морган готов представить убедительные доказательства ложности обвинений и сведения о личности их автора.

В качестве доказательства невиновности молодой человек также указывает на свою сексуальную ориентацию, которую он, по его словам, никогда не скрывал, открыто заявляя о гомосексуальности.

Кроме того, Морган отрицает, что покинул пост помощника одного из депутатов Национального собрания в связи со скандалом. Однако парламентарий Валери Оппел сообщила изданию Ouest-France, что ее помощник действительно уволился, чтобы "лучше подготовиться к защите".