Посол России: Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Британии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Великобритании, это не политика России, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала RT, комментируя заявления о том, что РФ якобы могла вмешаться в процесс Brеxit.

"Я заявляю официально, что мы никогда не вмешивались в какие-либо внутренние вопросы этой страны (Великобритании — ред.) и, конечно, мы не собираемся этого делать — это не политика Российской Федерации", — сказал Яковенко.

По его словам, Brexit был выбором британского народа, его решением, и Россия лишь наблюдает за этим, но не вмешивается в это.

Как отметил посол, некоторые издания и даже официальные лица высказывают предположения о том, не вмешивалась ли Россия в процесс принятия этого решения британским народом.