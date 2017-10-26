Премьер Ирака заявил о стремлении покончить с разногласиями в регионе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в четверг встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Али Лариджани и заявил ему, что Ирак стремится положить конец разногласиям в регионе, сообщает пресс-служба Абади.

"Сейчас нас интересует ликвидация остатков терроризма, возвращение стабильности и беженцев в освобожденные нами районы, а также искоренение причин, которые привели к возникновению терроризма в регионе и кризисам в расположенных в нем государствах: Сирии, Йемене и других, и поэтому мы стремимся положить конец разногласиям в регионе", — приводит пресс-служба слова Абади.

Премьер Ирака также сообщил Лариджани, что иракское правительство стремится не допустить противостояния с курдами и "работать в их интересах и для их защиты" и что стремление курдов отделиться противоречит конституции Ирака. Однако он отметил, что это не отвлекает правительство Ирака от борьбы с терроризмом.

Спикер иранского парламента, в свою очередь, поздравил Абади с тремя важными достижениями: освобождением территорий от боевиков, сохранением территориальной целостности и с тем, что иракская армия стала мощной и пользуется поддержкой народа.

Ранее в четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) городов Рава и Эль-Каим.