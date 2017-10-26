По предварительным данным, после взрыва в Донецке под завалами людей нет

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. После взрыва в многоквартирном доме в Донецке, по предварительным данным, под завалами людей нет, проводятся аварийно-спасательные работы, сообщили РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв. По предварительным данным МЧС, пострадали два человека. Минздрав ДНР сообщил о пяти пострадавших. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, причиной ЧП мог быть взрыв газа.

"По предварительным данным, под завалами людей нет, но аварийно-спасательные работы проводятся", — добавили в МЧС.

По данным ведомства, взрыв произошел между вторым и третьим этажами.

"Произошло обрушение перекрытий. Работают эксперты-криминалисты, причины будут известны позже", — сказал журналистам глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

#СРОЧНО: В Центре Донецка прогремел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. pic.twitter.com/L3yh8CB4An — Sergey Makarenko (@SpmBp) 26 октября 2017 г.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.