В посольстве США рассказали о вывозе архива российского генконсульства

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

РИА Новости. ПОСОЛЬСТВО США В РФ: АРХИВ ГЕНКОНСУЛЬСТВА В САН-ФРАНЦИСКО ВЫВОЗИЛСЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ТОТ МОМЕНТ УЖЕ НЕ ОБЛАДАЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИММУНИТЕТОМ