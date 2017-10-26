МЧС ДНР подтверждает, что при взрыве в Донецке пострадали два человека

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Донецке, подтвердили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв, пострадали два человека. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, это мог быть взрыв газа.

"Пострадали два человека — мужчина и женщина", — сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС ДНР.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.