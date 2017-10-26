Гройсман призвал усилить меры безопасности в общественных местах

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что после взрыва у здания телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной рады, необходимо усилить меры безопасности в общественных местах.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. В результате взрыва погибли второй охранник депутата и прохожий. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

"Очевидно, что нам надо усиливать меры безопасности и больше уделять внимания техническому оснащению контроля за общественными местами для того, чтобы мы могли анализировать и предотвращать возможные террористические проявления", — сказал Гройсман эфире телеканала "112 Украина".