Дуло о путче в Черногории: свидетель назвал организатором россиянина

БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Свидетель обвинения по делу о подготовке переворота в Черногории осенью 2016 года Саша Синджелич назвал в суде гражданина РФ Эдуарда Шишмакова главным организатором подготовки путча и планировавшегося ареста экс-премьера республики Мило Джукановича. Трансляцию из зала суда вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Александр "Саша" Синджелич, который заявил о своем личном участии в подготовке вооруженного переворота в Черногории на парламентских выборах 16 октября 2016 года, был в самом начале процесса переквалифицирован из обвиняемого в свидетели обвинения. Он изложил специальной прокуратуре Черногории на допросе 20 марта предполагаемый план заговорщиков, на чем во многом и основывается следствие.

Один из 14 обвиняемых в подготовке путча, лидер оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории Милан Кнежевич в апреле заявил РИА Новости, что "ключевой свидетель обвинения" Синджелич является агентом НАТО, действовавшим под страхом 21-летнего тюремного заключения в Хорватии, другие обвиняемые также называли его агентом-провокатором. Высший суд Черногории подтвердил наличие у свидетеля обвинение неотбытого в Хорватии тюремного заключения и временно отложил вопрос выдачи в соседнюю страну на время разбирательства о попытке путча.

Показания Синджелича

В четверг Синджелич озвучил ранее данные им спецпрокуратуре показания. Он сообщил суду, что является сербским националистом и сторонником панславизма и что понимает русский язык на 90%. С гражданином России, которого называл "Эди", он якобы познакомился в 2013 году на съезде казаков в Ростове-на-Дону. По словам свидетеля обвинения, в следующий его визит в Москву в 2015 он снова встретился с Эди, который "долго возил его по городу", а затем устроил проверку на детекторе лжи в какой-то квартире, причем спрашивал, не является ли Синджелич сотрудником силовых структур и "не подослан ли он", а после полиграфа выдал 5 тысяч евро на покрытие личных расходов.

"В 2016 году около 1 марта я получил от него первое сообщение, в котором упоминалась Черногория. Он писал: довольно, так больше не может продолжаться, в Черногории необходимо свергнуть власть, свергнуть Джукановича, чтобы народ вышел на улицы", — процитировал Синджелич.

Затем, по его словам, он был срочно вызван в Москву и получил переводом деньги на поездку с указанием на квитанции фамилии отправителя, которую прочитал как "Шишмаков или Широков". В аэропорту он, по его утверждению, был проведен мимо паспортного и таможенного контроля, а затем доставлен в ту же квартиру в Москве, где ранее проходил проверку на полиграфе, и там Шишмаков начал объяснять ему политическую ситуацию в Черногории.

"Эди мне сказал, что они дали огромные деньги на избирательную кампанию, на СМИ, что Черногория может вступить в НАТО и, если оппозиция не победит, сразу вступит в НАТО. Эди мне также сказал, что Демократический фронт контролирует всю оппозицию", — сообщил Синджелич.

По его словам, Шишмаков якобы сказал, "что не смеет допустить, чтобы Джуканович выбрался из Подгорицы". "Он сказал, что уже долгое время следили за его перемещениями. Сказал, что этот человек должен быть арестован и предстать перед судом, а тот, кто его арестует, будет награжден", — добавил Синджелич.

В ходе пятичасового выступления свидетель обвинения изложил свою версию того, как "Эди" затем поручил ему собрать в Сербии группу для организации путча, при встречах в Белграде в 2016 году "выдал четыре раза по 25 тысяч евро и два раза по 50 тысяч евро" на организацию путча, из которых 15 тысяч были якобы направлены на покупку оружия, и о том, как был привлечен к участию в заговоре бывший командир жандармерии Сербии Брастилав Бато Дикич и остальные предполагаемые путчисты.

Показания Синджелича вызвали острую реакцию Кнежевича, который обозвал свидетеля "швалью" и пообещал "надавать ему по шее", после чего был удален из зала суда. Второй глава оппозиции Андрия Мандич назвал свидетеля обвинения "болтуном, который убил человека в Хорватии", и был выставлен с заседания вслед за соратником по ДФ.

Сам Синджелич в конце выступления выразил готовность повторить все свои показания на детекторе лжи. Он также обвинил лидеров ДФ в том, что именно они сообщили о его контактах с "Эди" правоохранительным органам Черногории.

Позиция обвинения

Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения Скупщины с целью "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории" Мило Джукановича.

Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке путча выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем и трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Обвинительный акт включает в себя 129 страниц, к нему прилагаются 118 вещественных доказательств и 33 записи телефонных разговоров.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и записях их телефонных разговоров.

За "создание преступной группы и попытку терроризма" обвиняемым по черногорским законам грозит до 20 лет тюрьмы, за "создание преступной группы" — до 15 лет лишения свободы.

Позиция России

Обвинения во вмешательстве во внутренние вопросы Черногории в адрес официальной Москвы неоднократно бросали экс-премьер Джуканович, нынешний глава правительства Душко Маркович, глава МИД Срджан Дарманович и министр обороны Предраг Бошкович, который обнаружил даже элементы "российской кибератаки" на республику с 600-тысячным населением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно. В МИД России назвали заявления о причастности РФ к событиям в Черногории безосновательными.

Глава МИД Черногории 5 июня передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Перед тем МИД РФ заявлял, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.