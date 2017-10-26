В Каталонии левые республиканцы угрожают выйти из правительства

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Левые республиканцы Каталонии (ERC) могут выйти из правительства автономного сообщества в случае объявления досрочных выборов, сообщает газета La Vanguardia.

Ранее испанские СМИ распространили информацию, что глава женералитета Карлес Пучдемон может объявить о роспуске парламента и проведении выборов 20 декабря. Однако его выступление, в котором, по предварительной информации, он собирался сообщить об этом официально, было отменено.

На заседании руководства "Левых республиканцев Каталонии" (лидер этой партии Ориол Жункерас занимает пост заместителя председателя каталонского правительства) было принято решение призвать Пучдемона изменить свою позицию. В противном случае члены этой левой партии, добивающейся независимости Каталонии, угрожают выйти из женералитета, сообщают источники газеты.

"Ясный мандат исполнительного комитета ERC — имеет значение голосование 1 октября. Верим, что пока есть время", — написал в Twitter представитель этой партии Сержи Сабриа.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на вечер 26 октября.