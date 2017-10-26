США делают все возможное для решения проблемы КНДР, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы показать свою приверженность политическому урегулированию проблемы КНДР, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Слова генерала, который находится с визитом в Южной Корее, приводит министерство обороны США. Данфорд принимает участие в заседании военного комитета двух стран.
По данным минобороны Южной Кореи, в пятницу в страну прибудет глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он планирует посетить воинские части на передовой линии близ разделяющей Корейский полуостров военно-демаркационной линии, встретиться с высокопоставленными официальными лицами. В субботу в Сеуле Мэттис и его южнокорейский коллега проведут консультации по вопросам безопасности с участием также высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран.
В начале ноября Южную Корею посетит президент США Дональд Трамп в рамках своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.