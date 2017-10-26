США делают все возможное для решения проблемы КНДР, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. США делают все возможное, чтобы показать свою приверженность политическому урегулированию проблемы КНДР, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Меня не успокаивает то, что исходит со стороны режима (КНДР – ред.). Модно сказать, что в связи с беспрецедентными ядерными и ракетными испытаниями (лидера КНДР) Ким Чен Ына на (Корейском) полуострове сейчас, действительно, напряженный период, и мы делаем все возможное, чтобы подчеркнуть, что мы ищем политического, дипломатического и экономического решения этому. Военная составляющая поддерживает дипломатические и экономические усилия госсекретаря Рекса Тиллерсона", — заявил Данфорд.

Слова генерала, который находится с визитом в Южной Корее, приводит министерство обороны США. Данфорд принимает участие в заседании военного комитета двух стран.

По данным минобороны Южной Кореи, в пятницу в страну прибудет глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он планирует посетить воинские части на передовой линии близ разделяющей Корейский полуостров военно-демаркационной линии, встретиться с высокопоставленными официальными лицами. В субботу в Сеуле Мэттис и его южнокорейский коллега проведут консультации по вопросам безопасности с участием также высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств двух стран.

В начале ноября Южную Корею посетит президент США Дональд Трамп в рамках своего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.