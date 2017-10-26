Гражданин Швейцарии, обвиняемый в шпионаже против ФРГ, признал вину

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Гражданин Швейцарии Даниэль М., обвиняемый в Германии в шпионской деятельности в пользу иностранного государства, на заседании верховного суда во Франкфурте-на-Майне признался, что получил от швейцарской разведки около 28 тысяч евро за свою работу, сообщило швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионской деятельности против 54-летнего гражданина Швейцарии, который с июля 2011 года по февраль 2015 года по заданию разведки Швейцарии вел наблюдение за финансовым ведомством земли Северный Рейн-Вестфалия и его сотрудниками. Речь идет конкретно о работе налоговой и аудиторской службы.

В четверг на втором судебном заседании по данному делу Даниэль М. назвал имя своего заказчика в Швейцарии и признал, что получил задание от разведки Швейцарии внедрить "крота" в немецкую налоговую службу. При этом Даниэль М. заявил, что передал это задание своему подельнику во Франкфурте, который и получил большую часть денег за данный заказ, а именно около 50-60 тысяч евро. Сам обвиняемый заявил, что был лишь посредником между разведкой Швейцарии и упомянутым пособником, и за внедрение "крота" забрал из суммы вознаграждения лишь 10 тысяч евро.

По словам адвоката Даниэля М., его мотивация не была преступной, им двигали "патриотизм и жажда приключений".

Суд пока не вынес решение по делу Даниэля М. Благодаря признанию, приговор может ограничиться штрафом в 40 тысяч евро. Даниэль М. находится под стражей в ФРГ с 28 апреля.