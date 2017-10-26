Хантсман рассказал о возможности сотрудничества с Россией

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США и Россия могли бы сотрудничать по вопросам урегулирования в Сирии, на Украине и вокруг КНДР, найдя точки соприкосновения в этих сферах, Москва и Вашингтон смогли бы продвинуться в решении двусторонних проблем, заявил в четверг посол США в РФ Джон Хантсман.

Он отметил, что отношения США и России сегодня находятся на рекордно низкой точке.

"Есть много возможностей ослабить напряженность в отношениях между США и Россией. А именно: нам необходимо найти лучшие способы определения общих интересов и точек соприкосновения, а затем использовать их в процессе решения проблем. И я должен с этим согласиться. Есть все основания полагать, что, выявляя наши точки соприкосновения, мы могли бы ослабить напряженность, улучшить отношения и сделать шаг вперед к более стабильному будущему", — сказал Хантсман в видеоответе на вопрос пользователей Twitter.

По его словам, Москве и Вашингтону "придется доказать", что обе стороны "могут сесть за стол переговоров, найти сферы, где наши интересы совпадают и где мы можем продвинуться в этих вопросах".

"Одни скажут, что примером такого сотрудничества могла бы стать Сирия, и я бы с этим согласился. Другие скажут, что нам следовало бы работать вместе по проблеме Северной Кореи, и я бы тоже с этим согласился. И, безусловно, США и Россия должны способствовать урегулированию ситуации на Украине. Если нам удастся продвинуться во всех этих сферах на основе наших общих интересов, то, думаю, это снизит напряженность и улучшит отношения между нашими странами", — подчеркнул Хантсман.