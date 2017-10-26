Экс-премьер Ливии считает, что кризис в стране будет скоро разрешен

КАИР, 26 окт — РИА Новости. Кризис в Ливии будет скоро разрешен, так как новая дорожная карта ООН отражает реальную ситуацию в стране, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Ливии и глава одного из политических блоков "Альянс национальных сил" Махмуд Джибриль.

В октябре ливийские конфликтующие органы власти завершили переговоры в Тунисе о внесении поправок в заключенное в 2015 году под эгидой ООН политическое соглашение. Стороны нашли точки соприкосновения, но полностью договориться не смогли. Предполагается, что позднее состоится общенациональная конференция, а к сентябрю следующего года пройдут выборы.

"На скорое разрешение указывает то, что обозначенная (дорожная) карта пытается отразить баланс сил на земле, преследует принцип включения, а не исключения, как было раньше", — заявил экс-премьер, руководивший временным правительством во время гражданской войны в Ливии в 2011 году.

По его мнению, ливийцы изначально не считали легитимным политическое соглашение, заключенное в 2015 году в марокканском Схирате, так как оно не отражало расклад сил. Новый спецпосланник ООН в стране ливанец Гассан Саламе смог лучше прочитать ситуацию, считает Джибриль.

"Успех Гассана Саламе и источник его силы в том, что он прочитал (соглашение и ситуацию — ред.) верно и взялся за радикальные поправки через отделение президентского совета от правительства, чтобы оно могло стать отдельным исполнительным органом, обладающим полномочиями по управлению кризисом", — объяснил ливийский политик, отметив, что не считает арабское происхождение дипломата главным фактором его успеха.

По словам Джибриля, проблема Ливии состоит "в отсутствии государства" как такового. Работа Саламе будет зависеть от его способности преодолеть сопротивление некоторых сторон в Ливии, которые пытаются "удержаться за нынешнюю ситуацию, так как осуществляют свои интересы".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта главы страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса и двоевластия — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи действует правительство нацсогласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Ожидалось, что сформированное по итогам Схиратского соглашения ПНС консолидирует власть в стране, но парламент и органы власти в восточной части страны продолжили действовать независимо.

В переговорах под эгидой ООН в Тунисе в октябре приняли участие представители консультативного Госсовета в Триполи, сотрудничающего с ПНС, и парламента, заседающего на востоке Ливии.