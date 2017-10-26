Немецкие правые хотят открыть в России общественно-политический фонд

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Партия правого толка "Альтернатива для Германии" (АдГ) обсуждает вопрос учреждения своего общественно-политического фонда (Stiftung), как только он будет создан, филиал организации откроется и в России, заявил немецкий депутат и член руководства фракции в бундестаге Ханс-Йорг Мюллер.
"Мы сейчас обсуждаем вопрос учреждения Stiftung. И как только он будет, будет и филиал в России", — сказал депутат на пресс-конференции в Москве.
По итогам прошедших выборов в парламент ФРГ разросся до рекордных в истории страны размеров — 709 депутатов. Победивший консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Ангелой Меркель получил 246 мест в парламенте, пришедшая второй Социал-демократическая партия Германии — 153 места. "Альтернатива для Германии" заняла третье по численности место (92 человека).