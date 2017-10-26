Немецкие правые хотят открыть в России общественно-политический фонд

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Партия правого толка "Альтернатива для Германии" (АдГ) обсуждает вопрос учреждения своего общественно-политического фонда (Stiftung), как только он будет создан, филиал организации откроется и в России, заявил немецкий депутат и член руководства фракции в бундестаге Ханс-Йорг Мюллер.

Немецкие партии, представленные в бундестаге, могут основывать общественно-политические фонды. Задачей подобной структуры является продвижение идей, близких той или иной партии. В качестве примеров таких организаций можно назвать Фонд имени Фридриха Эберта (близок к Социал-демократической партии Германии (СДПГ)) и Фонд имени Конрада Аденауэра (учреждён Христианско-демократическим союзом (ХДС)). Обе структуры имеют филиалы в Москве.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос учреждения Stiftung. И как только он будет, будет и филиал в России", — сказал депутат на пресс-конференции в Москве.

По итогам прошедших выборов в парламент ФРГ разросся до рекордных в истории страны размеров — 709 депутатов. Победивший консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером Ангелой Меркель получил 246 мест в парламенте, пришедшая второй Социал-демократическая партия Германии — 153 места. "Альтернатива для Германии" заняла третье по численности место (92 человека).