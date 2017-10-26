Сын Каддафи может стать частью политической жизни Ливии, заявил экс-премьер

КАИР, 26 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль заявил, что сын бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам в теории может стать частью политической жизни страны.

Адвокат семьи Каддафи 17 октября сообщил, что Сейф аль-Ислам начал политическую деятельность на территории Ливии и стремится достичь согласия и политического урегулирования в стране.

Комментируя эту ситуацию, Джибриль заявил, что Сейф аль-Ислам – гражданин Ливии, и что он "предпочитает говорить не об отдельных лицах, а о национальном проекте, который включает всех".

Бывший премьер также добавил, что разрешение кризиса в стране должно быть достигнуто всеобщим согласием насчет национального проекта, никто не может быть исключен из этого процесса, а участники диалога должны стать реальной силой на местах.

"Я считаю, что любой гражданин Ливии, который принимает демократическое государство, у граждан которого равные права и обязанности, который принимает мирную передачу власти и не прибегает к насилию для достижения политических целей, должен стать частью политического собрания, к которому мы все стремимся", — сказал Джибриль РИА Новости.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта главы страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса и двоевластия — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи действует ПНС, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от ПНС и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.