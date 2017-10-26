В НАТО не знают об оставшихся после учений в Белоруссии российских войсках

Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России Запад-2017

Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России Запад-2017

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не располагает данными о том, что Россия могла оставить войска в Белоруссии после проведения учений "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Этот вопрос был поднят на встрече сегодня. У нас нет никакой информации, показывающей, что Россия оставила войска в Белоруссии, Белоруссия также ясно заявила, что российские войска там не остались", — сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.