КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что новый закон об образовании на Украине является наступлением на права русскоязычных граждан и не способствует возвращению Донбасса в состав страны.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Медведчук выразил мнение, что истинной целью статьи закона, которая определяет язык образования, было наступление на конституционные права, прежде всего, русскоязычных граждан.

"Сегодня, когда усилиями представителей "партии войны" русофобская истерия возводится в ранг национальной идеи, постмайданная команда ведет беспрецедентное по своей жесткости и абсурдности наступление на права русскоязычных граждан: от запрета российских телеканалов, ограничения ввоза книг из РФ, осуществления блокирования российских интернет-ресурсов, введения языковых квот на радио и телевидении, ограничивающих русскоязычный контент, до запрета обучения на родном языке", — пишет Медведчук в своей статье, опубликованной в газете "Аргументы и факты в Украине".

По мнению Медведчука, украинская власть забывает, что значительный пласт национальной культуры создан на русском языке. "Отказываясь от русского языка, мы предаем часть собственного культурного наследия — предаем память о тех соотечественниках, которые творили на русском или на русском и украинском языках", — уверен лидер "Украинского выбора".

Кроме того, политик подчеркнул, что "новая" языковая политика не согласуется с задекларированной Киевом идеей реинтегрировать Донбасс.

"Наивно было бы полагать, что такое отношение власти к русскоязычным гражданам будет способствовать возвращению Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Такая политика ведет не к объединению страны, а к углублению раскола между регионами. И в этом весь цинизм власти", — отметил Медведчук.