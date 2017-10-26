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В мире

Часовой забытой войны: белорусский художник создал музей Первой мировой

14:0426.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкХудожник Борис Цитович показывает мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в БелоруссииХудожник Борис Цитович показывает мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белорусский художник Борис Цитович с женой создали в маленькой деревушке Забродье Вилейского района единственный в стране музей Первой мировой войны. В гостях у семьи Цитовичей побывал корреспондент Sputnik Беларусь.

Зрители во время военно-исторического фестиваля Гумбинненское сражение у поселка Лермонтово в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На фестивале под Калининградом воссоздали сражение Первой мировой войны
Мечтая о собственной мастерской, в 70-е годы художник с женой переехали из Минска в Забродье.

Однажды, собирая в окрестных лесах грибы, они наткнулись на холмики, окруженные бруствером. Местные жители пояснили им, что это могилы солдат Первой мировой войны. Здесь находился штаб 29 пехотной дивизии, в Забродье квартировали офицеры, а в лесу стоял дивизионный госпиталь.

В советское время за могилами никто не ухаживал: Первая мировая считалась царской, "не нашей" войной.

"Мы поняли, что не сможем каждый день ездить через лес к своей деревне, зная, что тут заброшенные, исчезающие могилы. Не по-людски это", — пояснил Борис Цитович.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкХудожник Борис Цитович показывает экспонаты в музее Первой мировой войны в Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Художник Борис Цитович показывает экспонаты в музее Первой мировой войны в Белоруссии

За 43 года поиска Цитовичам удалось вернуть немало имен погибших солдат. Не только в Вилейском краю, но и в других захоронениях Первой мировой войны в Белоруссии.

"У нас есть 350 новых имен, которые нужно увековечить. И нет таких слов, чтобы объяснить, что испытываешь, когда рядом с могилой без имени ставишь памятник с именами и фамилиями. Кстати – в основном это молодые пацаны, в армию призывали с 19 лет, самому старшему – 31 год", — рассказал Цитович.

В часовне Бориса и Глеба, которая стоит на том месте, где располагался когда-то штаб дивизии, теперь находится единственный музей Первой мировой войны в Белоруссии.

Первые венцы в деревянной часовне были приобретены на премию "За духовное возрождение", которую Борис Цитович получил в 2004 году, а достраивали ее всем миром.

У мемориала в Забродье сложно обозначить границы: братские могилы в лесу, на опушке – часовня с колокольней, рядом – пять железнодорожных вагонов, стилизованных под времена Первой мировой войны, в которых будет продолжение музейной экспозиции – она давно уже не помещается в часовне. В лесах вокруг немало одиноких памятных знаков, которые были установлены Цитовичем и его единомышленниками.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны. Архивное фото
© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke
Первая мировая война
На 9 мая в Забродье приезжает множество людей. Сюда едут участники военно-патриотических клубов, реконструкторы, родители с детьми.

Семья Цитовичей учредила благотворительный фонд памяти Первой мировой войны, но стройкой и экскурсиями им по-прежнему приходится заниматься самостоятельно.

Уже больше года Борис Цитович создает новый музей. Недалеко от часовни, на железнодорожной ветке, которая уходит в никуда, стоят пять вагонов – макетная реконструкция Первой мировой. Один из них по задумке художника будет штабным, другой — столыпинский, в таком возили сначала крестьян со скотом в Сибирь, а позже возили солдат вместе с лошадьми. Следующие вагоны – лазарет, офицерское собрание и тир.

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Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГлавными сухопутными фронтами Первой мировой войны были Западный (французский) и Восточный (русский), а основными морскими театрами военных действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте
© РИА Новости
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Главными сухопутными фронтами Первой мировой войны были Западный (французский) и Восточный (русский), а основными морскими театрами военных действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосточный фронт в маневренный период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем — преимущественно на западно-пограничной полосе России.Первая мировая война. Митинг на фронте
© РИА Новости
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Восточный фронт в маневренный период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем — преимущественно на западно-пограничной полосе России.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ начале войны русские войска стремились выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В ходе Восточно-Прусской операции и Галицийской битвы русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Львов и оттеснила противника к Карпатам.Солдаты русской армии в окопе в перерыве между боями
© РИА Новости
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В начале войны русские войска стремились выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В ходе Восточно-Прусской операции и Галицийской битвы русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Львов и оттеснила противника к Карпатам.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОднако потери солдат и техники были колоссальными, из-за неразвитости транспортных путей не успевали вовремя поступать пополнение и боеприпасы, поэтому развить свой успех русские войска не смогли.Братание австрийского и русского солдата на фронтах Первой мировой войны. 1917 год
© РИА Новости
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Однако потери солдат и техники были колоссальными, из-за неразвитости транспортных путей не успевали вовремя поступать пополнение и боеприпасы, поэтому развить свой успех русские войска не смогли.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1915 году Германия перенесла главные усилия на Восточный фронт, намереваясь разгромить русскую армию и вывести из войны Россию. В результате Горлицкого прорыва в мае 1915 года немцы нанесли тяжелое поражение русским войскам, которые были вынуждены оставить Польшу, Галицию и часть Прибалтики.Бой во время первой мировой войны
© РИА Новости
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В 1915 году Германия перенесла главные усилия на Восточный фронт, намереваясь разгромить русскую армию и вывести из войны Россию. В результате Горлицкого прорыва в мае 1915 года немцы нанесли тяжелое поражение русским войскам, которые были вынуждены оставить Польшу, Галицию и часть Прибалтики.
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© РИА Новости
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К концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши. В 1916 году русской армии на юго-западе удалось прорвать австро-венгерский фронт в Галиции и на Волыни. Неудачи германского флота привели к тому, что в конце 1916 года Германия и ее союзники впервые заговорили о возможности мирного соглашения, однако Антанта отвергла это предложение.
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© РИА Новости
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Патриотический подъем, охвативший Россию в начале войны к этому времени сменился глубоким разочарованием. Это было связано и с огромными людскими потерями, и с продовольственным кризисом, охватившим страну. Хлеб, составлявший основу рациона широких слоев населения, в среднем за время войны подорожал в 16 раз.
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© РИА Новости
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За февраль-ноябрь 1917 года из армии дезертировали почти полтора миллиона человек. При этом расходы на ведение войны в 1917 году оказались больше, чем за 1914-1916 годы вместе взятые. На их покрытие приходилось тратить около половины национального дохода. В это время в Москве и Петрограде нормы хлеба были уменьшены до 0,5 фунта на человека.
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© РИА Новости
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К 1917 году общий сбор зерна в России сократился почти на треть. Главная причина — нехватка рабочей силы. Ежегодно миллионы крестьян покидали родные села и отправлялись на военную службу. Выполнять тяжелую мужскую работу приходилось женщинам, детям и старикам.
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