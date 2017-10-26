Часовой забытой войны: белорусский художник создал музей Первой мировой

МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белорусский художник Борис Цитович с женой создали в маленькой деревушке Забродье Вилейского района единственный в стране музей Первой мировой войны. В гостях у семьи Цитовичей побывал корреспондент Sputnik Беларусь.
Мечтая о собственной мастерской, в 70-е годы художник с женой переехали из Минска в Забродье.
Однажды, собирая в окрестных лесах грибы, они наткнулись на холмики, окруженные бруствером. Местные жители пояснили им, что это могилы солдат Первой мировой войны. Здесь находился штаб 29 пехотной дивизии, в Забродье квартировали офицеры, а в лесу стоял дивизионный госпиталь.
В советское время за могилами никто не ухаживал: Первая мировая считалась царской, "не нашей" войной.
"Мы поняли, что не сможем каждый день ездить через лес к своей деревне, зная, что тут заброшенные, исчезающие могилы. Не по-людски это", — пояснил Борис Цитович.
Художник Борис Цитович показывает экспонаты в музее Первой мировой войны в Белоруссии
За 43 года поиска Цитовичам удалось вернуть немало имен погибших солдат. Не только в Вилейском краю, но и в других захоронениях Первой мировой войны в Белоруссии.
"У нас есть 350 новых имен, которые нужно увековечить. И нет таких слов, чтобы объяснить, что испытываешь, когда рядом с могилой без имени ставишь памятник с именами и фамилиями. Кстати – в основном это молодые пацаны, в армию призывали с 19 лет, самому старшему – 31 год", — рассказал Цитович.
В часовне Бориса и Глеба, которая стоит на том месте, где располагался когда-то штаб дивизии, теперь находится единственный музей Первой мировой войны в Белоруссии.
Первые венцы в деревянной часовне были приобретены на премию "За духовное возрождение", которую Борис Цитович получил в 2004 году, а достраивали ее всем миром.
У мемориала в Забродье сложно обозначить границы: братские могилы в лесу, на опушке – часовня с колокольней, рядом – пять железнодорожных вагонов, стилизованных под времена Первой мировой войны, в которых будет продолжение музейной экспозиции – она давно уже не помещается в часовне. В лесах вокруг немало одиноких памятных знаков, которые были установлены Цитовичем и его единомышленниками.
Мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии
На 9 мая в Забродье приезжает множество людей. Сюда едут участники военно-патриотических клубов, реконструкторы, родители с детьми.
Семья Цитовичей учредила благотворительный фонд памяти Первой мировой войны, но стройкой и экскурсиями им по-прежнему приходится заниматься самостоятельно.
Уже больше года Борис Цитович создает новый музей. Недалеко от часовни, на железнодорожной ветке, которая уходит в никуда, стоят пять вагонов – макетная реконструкция Первой мировой. Один из них по задумке художника будет штабным, другой — столыпинский, в таком возили сначала крестьян со скотом в Сибирь, а позже возили солдат вместе с лошадьми. Следующие вагоны – лазарет, офицерское собрание и тир.
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Главными сухопутными фронтами Первой мировой войны были Западный (французский) и Восточный (русский), а основными морскими театрами военных действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.
Восточный фронт в маневренный период войны располагался на полосе вдоль границы России с Германией и Австро-Венгрией, затем — преимущественно на западно-пограничной полосе России.
В начале войны русские войска стремились выполнить обязательства перед французами и оттянуть на себя германские силы с Западного фронта. В ходе Восточно-Прусской операции и Галицийской битвы русская армия разбила австро-венгерские войска, заняла Львов и оттеснила противника к Карпатам.
Однако потери солдат и техники были колоссальными, из-за неразвитости транспортных путей не успевали вовремя поступать пополнение и боеприпасы, поэтому развить свой успех русские войска не смогли.
В 1915 году Германия перенесла главные усилия на Восточный фронт, намереваясь разгромить русскую армию и вывести из войны Россию. В результате Горлицкого прорыва в мае 1915 года немцы нанесли тяжелое поражение русским войскам, которые были вынуждены оставить Польшу, Галицию и часть Прибалтики.
К концу 1915 года немецкие и австро-венгерские войска вытеснили русских почти из всей Галиции и с большей части территории русской Польши. В 1916 году русской армии на юго-западе удалось прорвать австро-венгерский фронт в Галиции и на Волыни. Неудачи германского флота привели к тому, что в конце 1916 года Германия и ее союзники впервые заговорили о возможности мирного соглашения, однако Антанта отвергла это предложение.
Патриотический подъем, охвативший Россию в начале войны к этому времени сменился глубоким разочарованием. Это было связано и с огромными людскими потерями, и с продовольственным кризисом, охватившим страну. Хлеб, составлявший основу рациона широких слоев населения, в среднем за время войны подорожал в 16 раз.
За февраль-ноябрь 1917 года из армии дезертировали почти полтора миллиона человек. При этом расходы на ведение войны в 1917 году оказались больше, чем за 1914-1916 годы вместе взятые. На их покрытие приходилось тратить около половины национального дохода. В это время в Москве и Петрограде нормы хлеба были уменьшены до 0,5 фунта на человека.
К 1917 году общий сбор зерна в России сократился почти на треть. Главная причина — нехватка рабочей силы. Ежегодно миллионы крестьян покидали родные села и отправлялись на военную службу. Выполнять тяжелую мужскую работу приходилось женщинам, детям и старикам.
Тяжелая социально-экономическая обстановка, сложившаяся в России в 1917 году, была на руку большевикам, обещавшим прекратить войну и отдать землю крестьянам. После Февральской революции их численность увеличилась в десять раз всего за три месяца. Временное правительство, провозгласившее "Войну до победного конца" и пытавшееся ввести продразверстку, поддержку у населения не нашло. Все это привело к тому, что 25 октября 1917 года в России произошла Октябрьская революция.