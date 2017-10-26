Часовой забытой войны: белорусский художник создал музей Первой мировой

Художник Борис Цитович показывает мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии

Художник Борис Цитович показывает мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии

МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Белорусский художник Борис Цитович с женой создали в маленькой деревушке Забродье Вилейского района единственный в стране музей Первой мировой войны. В гостях у семьи Цитовичей побывал корреспондент Sputnik Беларусь.

Мечтая о собственной мастерской, в 70-е годы художник с женой переехали из Минска в Забродье.

Однажды, собирая в окрестных лесах грибы, они наткнулись на холмики, окруженные бруствером. Местные жители пояснили им, что это могилы солдат Первой мировой войны. Здесь находился штаб 29 пехотной дивизии, в Забродье квартировали офицеры, а в лесу стоял дивизионный госпиталь.

В советское время за могилами никто не ухаживал: Первая мировая считалась царской, "не нашей" войной.

"Мы поняли, что не сможем каждый день ездить через лес к своей деревне, зная, что тут заброшенные, исчезающие могилы. Не по-людски это", — пояснил Борис Цитович.

За 43 года поиска Цитовичам удалось вернуть немало имен погибших солдат. Не только в Вилейском краю, но и в других захоронениях Первой мировой войны в Белоруссии.

"У нас есть 350 новых имен, которые нужно увековечить. И нет таких слов, чтобы объяснить, что испытываешь, когда рядом с могилой без имени ставишь памятник с именами и фамилиями. Кстати – в основном это молодые пацаны, в армию призывали с 19 лет, самому старшему – 31 год", — рассказал Цитович.

В часовне Бориса и Глеба, которая стоит на том месте, где располагался когда-то штаб дивизии, теперь находится единственный музей Первой мировой войны в Белоруссии.

Первые венцы в деревянной часовне были приобретены на премию "За духовное возрождение", которую Борис Цитович получил в 2004 году, а достраивали ее всем миром.

У мемориала в Забродье сложно обозначить границы: братские могилы в лесу, на опушке – часовня с колокольней, рядом – пять железнодорожных вагонов, стилизованных под времена Первой мировой войны, в которых будет продолжение музейной экспозиции – она давно уже не помещается в часовне. В лесах вокруг немало одиноких памятных знаков, которые были установлены Цитовичем и его единомышленниками.

© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke Первая мировая война

На 9 мая в Забродье приезжает множество людей. Сюда едут участники военно-патриотических клубов, реконструкторы, родители с детьми.

Семья Цитовичей учредила благотворительный фонд памяти Первой мировой войны, но стройкой и экскурсиями им по-прежнему приходится заниматься самостоятельно.

Уже больше года Борис Цитович создает новый музей. Недалеко от часовни, на железнодорожной ветке, которая уходит в никуда, стоят пять вагонов – макетная реконструкция Первой мировой. Один из них по задумке художника будет штабным, другой — столыпинский, в таком возили сначала крестьян со скотом в Сибирь, а позже возили солдат вместе с лошадьми. Следующие вагоны – лазарет, офицерское собрание и тир.

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