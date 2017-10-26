БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Александр Шишло.Европарламент (ЕП) в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге принял резолюцию, в которой потребовал от председателя и администрации ассамблеи срочно расследовать "случаи сексуального насилия, выявленные СМИ".

Голосование транслировалось видеослужбой Еврокомиссии. За проголосовали 580 европарламентариев, против – 10, еще 25 воздержались.

Резолюция была подготовлена в контексте недавно обнародованных фактов сексуальных злоупотреблений в Голливуде и после ряда публикаций в европейских СМИ о сексуальных домогательствах депутатов Европарламента в отношении своих сотрудников. Так, европейское издание газеты Politico сообщило, что располагает свидетельствами нескольких десятков женщин и мужчин о "ненадлежащем поведении" по отношению к ним со стороны европарламентариев.

"(ЕП) призывает председателя и администрацию в срочном порядке и тщательным образом изучить недавние сообщения в средствах массовой информации о сексуальных домогательствах и надругательствах в Европейском парламенте, соблюдая конфиденциальность жертв", — говорится в тексте носящей рекомендательный характер резолюции, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

Европарламентарии призвали руководство ЕП разработать предложения по предотвращению в будущем возможных случаев сексуального насилия в ассамблее, создав для этого специальную экспертную группу.

Кроме того, резолюция призывает "страны-члены (ЕС) изучить положение с сексуальными домогательствами и надругательствами в национальных парламентах, принять активные меры для борьбы с ними".

Выступая в среду на дебатах Европарламента по этой теме депутат от Великобритании Марго Паркер сообщила о 15 европарламентариях, подозреваемых в сексуальных домогательствах, потребовав у администрации ассамблеи обнародовать их имена.

Со своей стороны член второй по влиянию фракции Европарламента — "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" — француз Эдуар Мартен призвал учредить специальную парламентскую комиссию по расследованию случаев сексуального домогательства в ассамблее.

Как утверждает источник РИА Новости в Европарламете, наиболее "горячими" в этом плане прослыли депутаты из Франции и Италии, и есть даже те, с кем "наедине в лифте лучше не ездить".

Признавая наличие проблемы сексуальных домогательств в Европарламенте, его администрация издала специальную брошюру с объяснениями для депутатов, как избежать "ненадлежащего поведения" в отношении своих наемных работников.