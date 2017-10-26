Сына экс-президента Египта Мурси приговорили к трем годам тюрьмы

КАИР, 26 окт — РИА Новости.Суд Египта в четверг приговорил сына экс-президента Мухаммеда Мурси Осаму Мухаммеда к трем годам тюрьмы по обвинению в хранении оружия, сообщает новостной портал"Масрави".

Сын Мурси был задержан полицией в декабре прошлого года. Сообщалось, что ему могут предъявить обвинения в подстрекательстве к насилию в дни свержения исламистов в 2013 году.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.