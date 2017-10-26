В МИД России опровергли информацию о блокировке резолюции СБ ООН по Мьянме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Москва называет недостоверными сообщения о том, что Россия якобы собирается заблокировать проект резолюции СБ ООН по Мьянме, работа по проекту продолжается, и российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с партнерами, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на распространяемые рядом СМИ недостоверные сообщения о том, что Россия якобы уже заблокировала или собирается заблокировать проект резолюции СБ ООН по Мьянме… Великобритания и Франция, действительно, внесли на рассмотрение членов СБ ООН проект соответствующий, по нашему мнению, он содержит ряд проблемных положений", — заявила Захарова на брифинге.

"Именно об этом российская делегация в Нью-Йорке сообщила авторам документа. Работа по документу продолжается, я подчеркиваю это. Мы готовы к конструктивному обсуждению дальнейших шагов СБ ООН по этой проблематике", — подчеркнула Захарова.