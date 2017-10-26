Прокуратура проводит очередные обыски по делу экс-министра доходов Украины

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Генпрокуратура Украины проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал", через который осуществлялось функционирование так называемых "налоговых площадок", подконтрольных экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

"В четверг, 26 октября 2017 года, следователями главной военной прокуратуры генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка "Капитал" и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанным банковским учреждениям осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий группы "Юнисон". В ведомстве отметили, что в рамках досудебного расследования проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец, который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля.

В ГПУ отметили, что должностными лицами банка "Капитал" по указанию его конечного владельца было обеспечено уничтожение всей банковской информации на компьютерных носителях. Однако следствию удалось установить местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка и получены доказательства функционирования преступной организации, заявили в ведомстве.

Кроме того, следователи ГПУ проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя киевского отделения ПАО "АКБ "Капитал", который является отцом одного из депутатов Рады Украины. Отмечается, что обыски не связаны с политической деятельностью депутата.