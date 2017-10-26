На Украине пользователи соцсетей раскритиковали хозяев кота с татуировкой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Пользователи соцсетей и зоозащитники раскритиковали украинцев, сделавших татуировку своему лысому коту-сфинксу.

Публикация от Яша Кот 😺 (@yasha_kot_) Окт 22 2017 в 5:32 PDT

Хозяева набили на груди питомца по кличке Яша нечто, что, по их собственному утверждению, является изображением древнеегипетского бога Анубиса.

Фотографии животного появились в Instagram-аккаунте , который ведется от его имени. Кроме того, пара опубликовала видео нанесения татуировки, во время которого кот находился под наркозом.

Пользователи соцсетей обвинили хозяев животного в жестоком обращении с животными, назвав их живодерами. Также в комментариях отметили, что наркоз крайне вреден для котов.

В ответ на это хозяева Яши заявили, что нанесение татуировки является менее болезненным процессом, чем кастрация или удаление когтей. Они подчеркнули, что в их действиях нет ничего экстраординарного, поскольку многим котам этой породы по всему миру делают татуировки.