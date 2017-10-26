Ситуация в Каталонии повлияет на экономику всей страны, заявили в Испании

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Экономическая ситуация в Каталонии может плохо отразиться на экономике всей Испании, заявил министр экономики страны Луис де Гиндос в интервью телеканалуCadena Ser.

Гиндос отметил, что сильное замедление экономики в Каталонии влияет на всю Испанию. "Мы двигаемся в сторону сильного замедления (экономики — ред.) в Каталонии, которое влияет на всю Испанию", — заявил министр. По его словам, экономика Испании и Каталонии очень связаны, "таким образом, что если все в порядке в Каталонии, все хорошо в Испании" и наоборот.

"Мы наблюдаем очень серьезное нарушение в экономической активности в Каталонии — не только компании, которые уезжают, а инвестиции, туризм, резервы, это окажет воздействие на Каталонию", — заявил Гиндос.

Он также призвал прекратить бойкот в отношении каталонских продуктов. "Сейчас время для того, чтобы поддерживать каталонские компании в Испании. Ни вывод складских помещений, ни бойкот. Они часть испанской экономики, и они очень важны", — заявил Гиндос.

По поводу возможного проведения досрочных выборов в Каталонии лидером автономии Карлесом Пучдемоном Гиндос заявил, что не считает это возможным, но в любом случае, по его мнению, это не помешает применению 155-й статьи конституции Испании, позволяющей ограничить автономию Каталонии.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.