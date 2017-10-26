Темами переговоров Трампа в Китае станут экономика и КНДР, считают эксперты

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Экономика и вопросы, связанные с ядерной программой КНДР, станут главными темами обсуждения между Пекином и Вашингтоном в ходе предстоящего визита в Китай президента США Дональда Трампа, считают эксперты.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что в начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах.

"Я не думаю, что там в ходе визита будут какие-то сногсшибательные новости, потому что двусторонние отношения Китая и США складываются в своем русле", — сказал в ходе видеомоста Москва-Пекин в МИА "Россия сегодня” руководитель Российско-китайского научного финансово-экономического центра Николай Котляров.

Он напомнил, что еще при президенте Рональде Рейгане в 1980-х годах Вашингтон заявлял о необходимости начала торговых войн с Китаем и введения экономических санкций против Пекина, поднимались вопросы о демпинге со стороны КНР.

"Но потом через какое-то время все становилось на свои места, потому что это реальная жизнь, реальная конкуренция, реальная борьба за рынки. То же самое и в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа”, — отметил Котляров.

Эксперт полагает, что в ходе визита Трампа в Китай наиболее чувствительная тема будет не столько экономическая, сколько политическая – ситуация вокруг Северной Кореи, военные альянсы в АТР, развитие блокового союза Японии, Южной Кореи и США.

"Я думаю, что это китайскую сторону очень сильно беспокоит”, — отметил Николай Котляров.

Главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский также считает, что в центре внимания Вашингтона и Пекина будет ситуация на Корейском полуострове.

"Ситуация вокруг Корейского полуострова, наверное, будет являться одной из главных тем дискуссий в ходе визита Трампа в Пекин”, — сказал он. По его мнению, Трапм в ходе визита будет настаивать на необходимости оказывать еще большее давление Северную Корею. При этом эксперт полагает, что Китай представит Трампу консолидированную позицию Пекина и Москвы по этому вопросу. Эксперт отметил, что если бы Вашингтон, действительно, был заинтересован в каком-либо диалоге с Пхеньяном, Китай мог бы стать идеальной площадкой для подобного рода встреч и переговоров.

Петровский добавил, что, помимо проблем Корейского полуострова, американский лидер будет поднимать в КНР экономические вопросы, причем для Пекина эти вопросы могут оказаться чувствительными.

"Я думаю, что экономическая часть тоже будет обсуждаться. Причем она китайскую сторону, возможно, будет интересовать прежде всего. Потому что мы знаем, что в связи с северокорейской ядерной программой администрация Трампа заявила о том, что те страны, которые имеют какие-либо торгово-экономические отношения с Северной Кореей, они тоже могут попасть еще под какие-то санкции. Китай, возможно, потребует разъяснений, что это значит”, — пояснил Владимир Петровский.