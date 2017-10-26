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Темами переговоров Трампа в Китае станут экономика и КНДР, считают эксперты

12:4826.10.2017
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Экономика и вопросы, связанные с ядерной программой КНДР, станут главными темами обсуждения между Пекином и Вашингтоном в ходе предстоящего визита в Китай президента США Дональда Трампа, считают эксперты.

Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин ждет визита Трампа, чтобы обсудить план сотрудничества
Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что в начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах.

"Я не думаю, что там в ходе визита будут какие-то сногсшибательные новости, потому что двусторонние отношения Китая и США складываются в своем русле", — сказал в ходе видеомоста Москва-Пекин в МИА "Россия сегодня” руководитель Российско-китайского научного финансово-экономического центра Николай Котляров.

Участники пропагандистского творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна, КНДР
© AFP 2017 / Ed Jones
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Он напомнил, что еще при президенте Рональде Рейгане в 1980-х годах Вашингтон заявлял о необходимости начала торговых войн с Китаем и введения экономических санкций против Пекина, поднимались вопросы о демпинге со стороны КНР.

"Но потом через какое-то время все становилось на свои места, потому что это реальная жизнь, реальная конкуренция, реальная борьба за рынки.  То же самое и в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа”, — отметил Котляров.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Политолог: в Азии задумались, стоит ли полагаться на США
Эксперт полагает, что в ходе визита Трампа в Китай наиболее чувствительная тема будет не столько экономическая, сколько политическая – ситуация вокруг Северной Кореи, военные альянсы в АТР, развитие блокового союза Японии, Южной Кореи и США.

"Я думаю, что это китайскую сторону очень сильно беспокоит”, — отметил Николай Котляров.

Главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский также считает, что в центре внимания Вашингтона и Пекина будет ситуация на Корейском полуострове.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Трамп в рамках своего визита в Китай обсудит усиление давления на Пхеньян
"Ситуация вокруг Корейского полуострова, наверное, будет являться одной из главных тем дискуссий в ходе визита Трампа в Пекин”, — сказал он. По его мнению, Трапм в ходе визита будет настаивать на необходимости оказывать еще большее давление Северную Корею. При этом эксперт полагает, что Китай представит Трампу консолидированную позицию Пекина и Москвы по этому вопросу. Эксперт отметил, что если бы Вашингтон, действительно, был заинтересован в каком-либо диалоге с Пхеньяном, Китай мог бы стать идеальной площадкой для подобного рода встреч и переговоров.

Петровский добавил, что, помимо проблем Корейского полуострова, американский лидер будет поднимать в КНР экономические вопросы, причем для Пекина эти вопросы могут оказаться чувствительными.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Эксперт: КНДР не блефует, говоря о своих ракетах
"Я думаю, что экономическая часть тоже будет обсуждаться. Причем она китайскую сторону, возможно, будет интересовать прежде всего. Потому что мы знаем, что в связи с северокорейской ядерной программой администрация Трампа заявила о том, что те страны, которые имеют какие-либо торгово-экономические отношения с Северной Кореей, они тоже могут попасть еще под какие-то санкции. Китай, возможно, потребует разъяснений, что это значит”, — пояснил Владимир Петровский.

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