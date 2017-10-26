МККК направил в Донбасс грузовики с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (267)

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса восемь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию проследовали восемь грузовиков с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 13 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области", — говорится в сообщении.