Прокуратура сообщила о самодельной взрывчатке при покушении в Киеве

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Преступники использовали при покушении на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука самодельное взрывное устройство, сообщил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Касательно взрывного устройства, по мнению взрывотехников, это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации", — сказал прокурор в четверг на брифинге.

На данный момент установлено, что использованное взрывное устройство было направленного действия.

По словам прокурора Киева Романа Говды, мощность взрывного устройства составляет 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте.