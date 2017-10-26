КСИР сообщил о ликвидации группы боевиков на северо-западе Ирана

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ликвидации группы из четырех боевиков на северо-западе Ирана, передает агентствоISNA.

"В ходе столкновений была уничтожена вся упомянутая группа, ликвидированы четыре террориста", — сообщил КСИР о результатах операции.

КСИР получил информацию о том, что боевики в среду вечером убила двух жителей области Чалдоран в провинции Западный Азербайджан, после чего в район, где произошел инцидент, была направлена группа силовиков.