КСИР сообщил о ликвидации группы боевиков на северо-западе Ирана

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о ликвидации группы из четырех боевиков на северо-западе Ирана, передает агентствоISNA.
"В ходе столкновений была уничтожена вся упомянутая группа, ликвидированы четыре террориста", — сообщил КСИР о результатах операции.
КСИР получил информацию о том, что боевики в среду вечером убила двух жителей области Чалдоран в провинции Западный Азербайджан, после чего в район, где произошел инцидент, была направлена группа силовиков.