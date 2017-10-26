НАТО объявит о контактах главкома ОВС и главы российского Генштаба

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский.НАТО своевременно объявит о новых контактах между главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, отмечает, что альянс и Россия сохраняют открытыми каналы связи между военными, сообщил РИА Новости представитель военного крыла НАТО.

"НАТО и Россия сохраняют открытыми каналы связи между военными, которые призваны способствовать предсказуемости и прозрачности в нашей военной деятельности. В этом контексте генерал Скапарротти и генерал Герасимов провели телефонные переговоры 14 сентября 2017 года", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, когда планируется встреча главкома ОВС НАТО и главы Генштаба РФ, он заявил: "Любое предстоящее общение будет объявлено своевременно".

По итогам телефонного разговора Минобороны РФ ранее сообщило, что Герасимов рассказал Скапарротти о начале учений "Запад-2017" и акцентировал внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учений. В ведомстве отметили, что Герасимов и Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем.