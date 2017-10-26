Число жертв смертельного ДТП в Харькове увеличилось до шести

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Число жертв ДТП в Харькове выросло до шести, в больнице умерла еще одна пострадавшая, сообщила в четверг преcс-служба Харьковского городского совета.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, шестеро пострадали.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

"Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской 20-летняя Диана Берченко", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.