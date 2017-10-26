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Матвиенко оценила работу ассамблеи МПС в Петербурге

10:2126.10.2017
(обновлено: 10:22 26.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Состоявшаяся в Петербурге ассамблея Межпарламентского союза (МПС) показала, что попытки изоляции России ничтожны, а позиции нашей страны на международной арене не смогли поколебать ни политическое давление, ни информационная война, ни нагнетание русофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мужчина смотрит новостную программу, в которой сообщается о планах Северной Кореи по запуску ракет в воды вблизи острова Гуам, в Южной Корее. 15 августа 2017 года
© AP Photo / Lee Jin-man
Парламентарии КНДР и Южной Кореи на МПС: встреча, которая не состоялась
Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза проходила в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Россия впервые принимала ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.

"137-я Ассамблея (МПС) убедительно продемонстрировала, насколько велики интерес к России и солидарность с проводимой нашей страной политикой, насколько ничтожны попытки ее изоляции. Ни политическое давление, ни экономические санкции, ни информационная война, ни нагнетание русофобии не поколебали позиций России на международной арене", — написала она в своём блоге на сайте Совфеда.

Она отметила высочайшую представительность ассамблеи, на которую прибыли делегации 160 стран. В работе форума приняли участие более 2500 человек, из них — 856 парламентариев, в том числе 87 глав палат парламентов, подчеркнула спикер.

"Ничего подобного в истории Межпарламентского союза прежде не было – ни по количеству делегаций парламентов, ни по числу участников, ни по уровню представительности. Приведенные цифры не могут не впечатлять. Ведь, чем шире круг участников дискуссии, тем выше авторитет форума, тем весомее значимость её решений", — отметила Матвиенко.

Она назвала "несомненно позитивным" сам факт того, что в рамках одного форума работали представители Бангладеш и Мьянмы, Израиля и Палестины, КНДР и Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Хотя встречи двух корейских делегаций на полях ассамблеи не произошло, но мы провели весьма содержательные переговоры с каждой из них и считаем, что прямой диалог между ними необходим", — убеждена спикер Совфеда.

По её словам, всего российские парламентарии провели "на полях" МПС встречи с представителями около 100 стран. На них обсуждались как актуальные международные темы, так и вопросы двусторонних отношений, предлагались конкретные проекты. Ряд полученных предложений будет передан в профильные министерства, работа продолжится на уровне ведомств, сообщила Матвиенко.

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© AP Photo / Thibault Camus
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Она напомнила, что как принимающая сторона Россия взяла на себя обязательство обеспечить возможность прибытия в Санкт-Петербург для участия в МПС всех членов делегаций, включая и тех, кто находится в ограничительных списках.

"Мы в полной мере выполнили это обязательство. Ни одного упрека в том, что в Россию был закрыт доступ какому-либо парламентарию, не прозвучало. Точно также никто не упрекнул нас в том, что мы пытались навязывать свою повестку, позицию, доминировать в ходе обсуждений", — отметила спикер.

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