Президент Киргизии сменил секретаря Совбеза

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении новым секретарем Совбеза Алмазбека Курманалиева, сообщила в четверг пресс-служба киргизского лидера.
"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 октября, подписал указ, согласно которому Курманалиев Алмазбек Абдиназарович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в пресс-службе, президент также подписал распоряжение об освобождении Курманалиева от ранее занимаемой должности.
Бывшего секретаря ведомства Жениша Разакова Атамбаев в четверг назначил советником президента республики.