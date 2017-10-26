Трамп ждет расширения общих усилий с Китаем по ядерному разоружению КНДР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в среду обсудили в телефонном разговоре тему денуклеаризации на Корейском полуострове, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином по случаю завершения завершения съезда компартии Китая", — говорится в сообщении. По итогам XIX съезда КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ее ЦК.

По данным Белого дома, американский лидер сообщил, что "ждет предстоящего в начале ноября визита в Китай и расширения двусторонних усилий по ядерному разоружению КНДР".

В сообщении также указывается, что американский лидер "приветствовал продолжение сотрудничества между двумя странами в предстоящие годы".