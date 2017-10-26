МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствовал освобождение в Турции под подписку о невыезде активистов правозащитной организации Amnesty International, в том числе гражданина Германии, которые обвиняются турецкими властями в членстве в террористической организации.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы.

В среду суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.

"Я рад, что суд Стамбула сегодня освободил Петера Штойдтнера из-под стражи до суда. Это воодушевляющий признак", — говорится в заявлении Габриэля.

Вместе с тем он подчеркнул, что "сегодняшнее решение не меняет того факта, что другие граждане Германии задержаны в Турции по непонятным причинам".

В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.