МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствовал освобождение в Турции под подписку о невыезде активистов правозащитной организации Amnesty International, в том числе гражданина Германии, которые обвиняются турецкими властями в членстве в террористической организации.
"Я рад, что суд Стамбула сегодня освободил Петера Штойдтнера из-под стражи до суда. Это воодушевляющий признак", — говорится в заявлении Габриэля.
Вместе с тем он подчеркнул, что "сегодняшнее решение не меняет того факта, что другие граждане Германии задержаны в Турции по непонятным причинам".
В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.