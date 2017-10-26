СМИ: ЕС может предложить сократить срок переходного периода после Brexit

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Европейский Союз может предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй сократить период имплементации договоренностей о выходе страны из европейского блока с двух лет до 20 месяцев, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе.
Представители оставшихся 27 стран ЕС пока не приняли окончательного решения по вопросу о сроках переходного периода, однако высокопоставленные чиновники полагают, что в соглашении о Brexit будет указано, что Британии нужно будет покинуть все структуры европейского блока к 31 декабря 2020 года.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. Продолжающиеся с лета переговоры Лондона и Брюсселя пока не привели к прогрессу, однако британский премьер Тереза Мэй заявляет, что процесс ускорится в декабре.