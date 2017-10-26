Экс-премьер Катара рассказал о поддержке правящих режимов в регионе

ДУБАЙ, 26 окт — РИА Новости. Катар поддерживает все правящие режимы в Персидском заливе, в том числе в Бахрейне, в интересах стабильности региона, заявил в эфире Катарского национального телевидения бывший премьер-министр страны Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани.

Два месяца назад бахрейнское телевидение распространило в эфире запись его телефонного разговора с лидером шиитской оппозиции Бахрейна во время массовых акций протеста в 2011 году, после чего бахрейнские политики обвинили Катар в причастности к попыткам свергнуть правящий режим в островном королевстве.

"Мы поддерживаем любой правящий режим в Заливе в интересах его стабильности и никогда не пытались добиться свержения королевского режима в Бахрейне", — отметил Аль Тани.

Он указал, что бахрейнские власти были согласны на посреднические усилия Катара для умиротворения шиитской оппозиции. По словам бывшего премьера, его телефонные переговоры с оппозиционным лидером Али Сальманом проходили с согласия короля, а также властей Саудовской Аравии. При этом экс-премьер Катара уточнил, что не был знаком с Сальманом.

Хамад бен Джасем Аль Тани возглавлял правительство Катара с 2007 по 2013 годы. До этого он на протяжении более 20 лет был министром иностранных дел эмирата.