Экс-премьер Катара: арабский мир не готов к "откровенности" "Аль-Джазиры"

ДУБАЙ, 26 окт — РИА Новости. Катар создавал телеканал "Аль-Джазира" как голос всех арабов о событиях в арабском мире, но арабские страны оказались не готовы к откровенному обсуждению проблем, сообщил в эфире Катарского национального телевидения экс-премьер эмирата Хамад бен Джасем Аль Тани (2007-2013), стоявший у истоков канала.

Объявившие бойкот Катару арабские страны, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, в числе 13 требований для нормализации отношений с Дохой назвали закрытие телеканала "Аль-Джазира".

"Создавая "Аль-Джазиру", бывший эмир Катара, отец нынешнего правителя, рассчитывал, что телеканал станет голосом всех арабов о том, что происходит в арабском мире, при этом будет объективно подавать информацию, но, оказалось, в арабских странах не привыкли к такой откровенности", — рассказал Хамад бен Джасем.

Он отметил, что в арабском мире неоднократно создавались препятствия для работы корреспондентов "Аль-Джазиры", а руководству Катара нередко приходилось оправдываться за репортажи "Аль-Джазиры" — однако оно никогда не думало о прекращении деятельности телеканала, открывшего для арабов перспективу быть услышанными в мире.