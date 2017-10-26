Экс-премьер Катара призвал страны Персидского вести диалог с Ираном

ДУБАЙ, 26 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани выступает за ведение странами Персидского залива диалога с Ираном вместо вражды, заявил он в эфире Катарского национального телевидения.

"Мы не должны противостоять Ирану, используя враждебность. Нам следует обсуждать все конфликтные моменты с Ираном лицом к лицу на основе диалога", — сказал один из наиболее влиятельных в прошлом политиков Катара.

Он отметил, что благодаря своему "умному поведению" Иран обратил "поражения арабов во всех странах, включая Ирак, Сирию, себе на пользу", поэтому "дружба с ним им выгоднее, чем вражда".

Хамад бен Джасем Аль Тани возглавлял правительство Катара с 2007 по 2013 годы. До этого он на протяжении более 20 лет был министром иностранных дел эмирата.