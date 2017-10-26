Коалиция по борьбе с ИГ* не будет посредником между Ираком и Курдистаном

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* не будет заниматься посредничеством между федеральным правительством Ирака и властями в Курдистане, так как считает это политическим вопросом, а не военным, заявили РИА Новости в среду в штабе коалиции.
Вместе с тем там подчеркнули, что коалиция "выступает против насилия с любой из сторон в Ираке и предостерегает от принятия любых дестабилизирующих военных действий, которые отвлекают от борьбы с ИГ* и еще больше подрывают стабильность в Ираке".
"Мы сфокусированы на уничтожении ИГ* и на сильном, едином и процветающем Ираке. Мы призываем всех участников процесса в регионе фокусироваться на достижении этой общей цели", — сказали в штабе.
Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.
*Террористическая организация, запрещенная в России.