ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. США призывают граждан Кении воздержаться от насилия на повторных президентских выборах, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. При этом она раскритиковала обе ведущих партии, которые, по ее словам, пытаются вмешаться в работу избиркома страны.

"Соединенные Штаты призывают всех кенийцев сохранять спокойствие, отказаться от насилия и поддерживать принципы конституции на выборах, которые назначены на завтра. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися усилиями обеих партий по вмешательству и подрыву независимой работы избирательной комиссии, судов и других важных институтов", — заявила Науэрт.

Она также призвала к немедленному диалогу между партиями и избиркомом.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, было убито до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более ста человек.

Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями. В связи с этим выборы были переназначены.