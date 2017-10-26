Неизвестные направляли заряженный пулемет на патруль ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины сообщила, что неизвестные несколько раз направляли пулемет на патруль ее наблюдателей в районе села Верхнешироковское (Октябрь), находящегося под контролем ДНР, говорится в заявлении организации.
Через несколько минут, значится в тексте, неизвестные передвинули пулемет к транспортному средству, окрашенному в камуфляжную расцветку, и направили его на автомобиль наблюдателей с расстояния в три метра.
В июне в ОБСЕ сообщили, что членам ее патруля на посту на подконтрольной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы. Несколькими днями позже наблюдатели ОБСЕ сообщили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли 23 июня в подконтрольном правительству населенном пункте Золотое-4 в Донбассе.