Неизвестные направляли заряженный пулемет на патруль ОБСЕ в Донбассе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины сообщила, что неизвестные несколько раз направляли пулемет на патруль ее наблюдателей в районе села Верхнешироковское (Октябрь), находящегося под контролем ДНР, говорится в заявлении организации.

"Когда патруль ждал на КПП, чтобы пройти на восток на территорию, неподконтрольную правительству (Украины), миссия заметила на расстоянии десяти метров от первого автомобиля патруля частично закрытый крупнокалиберный пулемет, рядом с которым никого не было. Через несколько минут двое мужчин в армейской одежде подошли к пулемету, перезарядили его и направили прямо на первый автомобиль патруля. Затем они повторили это действие", — говорится в заявлении.

Через несколько минут, значится в тексте, неизвестные передвинули пулемет к транспортному средству, окрашенному в камуфляжную расцветку, и направили его на автомобиль наблюдателей с расстояния в три метра.

Патруль в 10.16 покинул место инцидента и в 16.15 "благополучно вернулся на базу в Мариуполе", говорится в сообщении.

В июне в ОБСЕ сообщили, что членам ее патруля на посту на подконтрольной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы. Несколькими днями позже наблюдатели ОБСЕ сообщили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли 23 июня в подконтрольном правительству населенном пункте Золотое-4 в Донбассе.