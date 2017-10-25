В Мексике самолет совершил экстренную посадку из-за датчика дыма

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Лайнер авиакомпании-лоукостера Volaris, совершавший рейс Мехико — Канкун, совершил в среду утром вынужденную посадку в мексиканском городе Веракрус, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"После срабатывания датчика дыма в багажном отсеке пилот принял решение отклониться от маршрута в Веракрус для проверки самолета на земле", — говорится в официальном сообщении Volaris.

По итогам проверки техники выявили ошибочное срабатывание датчика дыма, и самолет продолжил свой полет в Канкун.