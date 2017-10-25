В Азербайджане задержали подозреваемых в контрабанде валюты

БАКУ, 25 окт — РИА Новости. Подозреваемых в контрабанде валюты задержали в Азербайджане, сообщил в среду отдел по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ).

"В результате проведенных СГБ мероприятий были задержаны подозреваемые в контрабандном вывозе из страны крупной суммы валюты жители Масаллинского района Бабаев Азер Акиф оглу, Гафарлы Мехман Магеррам оглу и Мамежов Нофел Муштаба оглу",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проведенных обысков у задержанных были обнаружены и изъяты 71,5 тысяч долларов, 6,5 тысяч рублей и 4,3 тысячи манатов.

"В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по данному факту продолжаются",- добавили в Службе государственной безопасности.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>