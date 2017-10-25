Гутерреш призвал обнародовать информацию о гибели генсека ООН Хаммаршельда

ООН, 25 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал государства обнародовать имеющуюся информацию по обстоятельствам гибели в Замбии в 1961 году второго главы всемирной организации Дага Хаммаршельда.

В среду Гутерреш представил Генассамблее доклад танзанийского судьи Мохамеда Отмана, ранее назначенного для изучения потенциально новой информации об авиакатастрофе в Замбии 1961 года.

В докладе с высокой степенью уверенностью говорится о том, что Даг Хаммаршельд и сопровождающая его команда "не были убиты после приземления, но погибли при крушении самолета". Возможной причиной самой катастрофы в докладе названа "внешняя атака или угроза". Также отмечается возможность, что крушение произошло "из-за ошибки пилота без внешнего вмешательства, человеческий фактор, в том числе усталость пилота, могли сыграть роль".

"Генеральный секретарь призывает Генеральную Ассамблею ООН продолжать заниматься этим вопросом и поддержать доклад и его рекомендации. В частности, генсек призывает все государства обнародовать информацию", — говорится в заявлении Гутерреша.

По его оценке, "информация, полученная ООН к настоящему моменту, является недостаточной для того, чтобы сделать выводы о причинах авиакатастрофы". "Генеральный секретарь считает, что есть вероятность существования важной дополнительной информации", — отмечается в сообщении.

Шведский дипломат Даг Хаммаршельд возглавлял ООН в 1953–1961 годах. Он принимал участие в миротворческой миссии ООН в получившей независимость Демократической республике Конго. Хаммаршельд погиб в авиационной катастрофе на территории Северной Родезии (современной Замбии) в ночь на 18 сентября 1961 года. Всего на борту самолета находились 16 человек, все они погибли.