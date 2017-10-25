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Брата стрелка из Лас-Вегаса арестовали за хранение детской порнографии

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (149)
20:1525.10.2017
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© РИА Новости / Богдановский АлексейВид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 3 октября 2017Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 3 октября 2017
© РИА Новости / Богдановский Алексей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Брат стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока был арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в хранении детской порнографии, сообщает портал TMZ.

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© AFP 2017 / Mark Ralston
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Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что расследование по делу Брюса Пэддока началось еще до стрельбы, устроенной его братом, но сыщикам до сих пор не удавалось установить место проживания подозреваемого.

При аресте Пэддока в одном из домов для престарелых и инвалидов в Северном Голливуде в его компьютере были обнаружены материалы порнографического характера, связанные с изображениями несовершеннолетних.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМестный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Местный житель открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки. Погибли более пятидесяти человек, свыше четырехсот пострадали. Полиция ликвидировала стрелка.
© AP Photo / John LocherПреступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Он стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusПо словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
По словам очевидцев, стрельба длилась в районе пяти минут. При звуках выстрелов люди начали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда они раздаются.
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve MarcusВ числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.Полиция на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
В числе погибших - двое полицейских, находившихся не при исполнении обязанностей.
© AP Photo / John LocherПрезидент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Президент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusСразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Сразу после инцидента была объявлена в розыск спутница преступника - женщина по имени Мэри Лу Дэнли. Вскоре полиция заявила, что ее удалось найти. Также обнаружены два автомобиля, которые разыскивались в связи с инцидентом.
© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve MarcusМотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/Steve Marcus
Мотивы, которые двигали преступников, пока не установлены. В полиции предполагают, что расследование будет долгим.
© AP Photo / John LocherПо данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
По данным полиции, подозреваемый не связан с какими-либо боевыми группировками.
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