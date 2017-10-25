Брата стрелка из Лас-Вегаса арестовали за хранение детской порнографии

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (149)

Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 3 октября 2017

Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 3 октября 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Брат стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока был арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в хранении детской порнографии, сообщает портал TMZ.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что расследование по делу Брюса Пэддока началось еще до стрельбы, устроенной его братом, но сыщикам до сих пор не удавалось установить место проживания подозреваемого.

При аресте Пэддока в одном из домов для престарелых и инвалидов в Северном Голливуде в его компьютере были обнаружены материалы порнографического характера, связанные с изображениями несовершеннолетних.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.