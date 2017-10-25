Россия и Германия выступают за уничтожение терроризма в Сирии, заявил Путин

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

Владимир Путин и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи. 25 октября 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия и Германия едины во мнении о необходимости уничтожить терроризм в Сирии, заявил в среду президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Разумеется, поговорили и об актуальных вопросах международной повестки дня. Предметно обсудили положение дел в Сирии. Едины во мнении, что необходимо добиваться полной и окончательной ликвидации террористов на территории этой страны, наращивать усилия по содействию политическому урегулирования", — сказал Путин.