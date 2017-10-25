Си Цзиньпин ждет визита Трампа, чтобы обсудить план сотрудничества

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в среду выразил готовность во время визита американского лидера в Пекин работать над планом развития двусторонних отношений, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Официальный визит президента США в Китай состоится в скором времени, я нетерпением ожидаю, что в Пекине мы совместно поработаем над планом развития китайско-американских отношений, стимулированием дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничество Китая и США, которое принесет народам двух стран еще большую пользу", — заявил китайский лидер.

Он добавил, что Китай высоко ценит отношения с США, развитие которых важно не только для Пекина и Вашингтона, но также и для сохранения и упрочнения мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Трамп в свою очередь поздравил председателя КНР с переизбранием на пост генерального секретаря Компартии страны, которое состоялось в среду утром в ходе первого пленума Центрального комитета КПК 19-го созыва.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома в рамках конференц-колла сообщил, что в начале ноября Трамп посетит несколько стран Азии: 5 ноября он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею, 8 ноября в Китай, 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах.