В США заявили об эффективности финансовых санкций против ИГ*

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 25 окт — РИА Новости. США видит влияние собственных санкций и операций на финансовое состояние Исламского государства*, в частности снижение денежных потоков от незаконной торговли нефтью, киднеппинга и вымогательства, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Исламское государство" получает сотни миллионов долларов за счет воровства нефти, киднеппинга и вымогательства. Санкции и целенаправленные операции показали свою эффективность в снижении этих потоков, уменьшая его способность развертывать международную финансовую систему для продвижения своей экстравагантной идеологии", — сказал Мнучин в ходе форума Future Investment Initiative.

"Мы видим влияние наших усилий на финансовую силу ИГИЛ* и их способность контролировать территории", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России