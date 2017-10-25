Пучдемон не будет выступать в сенате Испании в ближайшие дни

МАДРИД, 25 окт — РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон не будет выступать в сенате Испании ни 26, ни 27 октября, как ранее писали об этом СМИ, заявили РИА Новости в правительстве автономного сообщества.

"Он не будет выступать ни в четверг, ни в пятницу", — сказала представитель пресс-службы женералитета.

Между тем официально объявлено, что заседание каталонского парламента, на котором состоятся дебаты о решении испанского правительства применить 155 статью конституции и возможных последствиях, начнутся в 16.00 четверга (17.00 мск). Ранее СМИ писали, что после заседания каталонского парламента Пучдемон может выступить перед сенаторами в Мадриде 26 или 27 октября.

Как сообщают испанские СМИ, власти Каталонии рассматривают два варианта, какое решение может быть принято региональным парламентом, — провозглашение независимости или объявление досрочных выборов.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.